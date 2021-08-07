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Власти сняли все ограничения на посещение лесов

07.08.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После интенсивных дождей, охвативших большую часть страны, сняты все запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза на 7 августа.

Власти сняли все ограничения на посещение лесов
Фото press.lv

Днем ранее действовал полный запрет на посещение лесов в Славгородском районе Могилевской области и Хойникском районе — Гомельской. В 10 районах Минской области леса можно было посещать без машин и разведения костров. Ограничения касались Березинского, Дзержинского, Копыльского, Любанского, Минского, Пуховичского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского и Узденского районов.

 

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После интенсивных дождей, охвативших большую часть страны, сняты все запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза на 7...
 
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