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Почему в Беларуси не получилась цветная революция? Ответ в словах Президента страны
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено?
Сейчас аналитики и спецслужбы коллективного Запада пишут тысячи докладных записок. Эксперты и политологи в погонах и без пытаются понять, почему у них ничего не получилось. Почему те технологии, которые срабатывали в десятках государств, в Беларуси не прошли? Почему миллионы долларов, усилия крупнейших спецслужб пошли прахом? А ведь все просто. На этот вопрос ответил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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