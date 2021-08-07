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Почему в Беларуси не получилась цветная революция? Ответ в словах Президента страны

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Почему в Беларуси не получилась цветная революция? Ответ в словах Президента страны

Сейчас аналитики и спецслужбы коллективного Запада пишут тысячи докладных записок. Эксперты и политологи в погонах и без пытаются понять, почему у них ничего не получилось. Почему те технологии, которые срабатывали в десятках государств, в Беларуси не прошли? Почему миллионы долларов, усилия крупнейших спецслужб пошли прахом? А ведь все просто. На этот вопрос ответил Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Почему в Беларуси не получилась цветная революция? Ответ в словах Президента страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Им было сложнее. И они сегодня свысока смотрят оттуда на нас, и у них один немой вопрос: выстоим мы или нет. Выстоим. Запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило. Мы сделаем все для того, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет. Я вам обещаю, я клянусь, что так будет. И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там, вы знаете кто. С праздником Победы, дорогие друзья!

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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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