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Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
После сокрушительного поражения кураторы готовились к реваншу. Свои надежды они возлагали на протестную весну. На авансцену выходит организация беглых предателей – BYPOL. Но ни 25 марта, ни 27-го никто не вышел. Параллельно в открытый доступ попадает все больше и больше материалов о реальных кураторах и заказчиках мятежа. Выходят документальные фильмы, которые стали гвоздями в крышку гроба оппозиции. Заказчики перешли к последней мере – попытке убийства Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Юрий Зенкович, Александр Федута, Дмитрий Щигельский и другие несколько месяцев вынашивают планы физического устранения Президента и его семьи. Ищут для этого предателей внутри силовых структур.
Задача № 1 у нас, получается, устранить самого главного; задача № 2 – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН; задача № 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска.
Как минимум 30 человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час.
Они не знают, что все это время их ведут оперативники белорусского КГБ. А ведь во время Всебелорусского народного собрания председатель Иван Тертель намекал им и призывал успокоиться.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Блестящая спецоперация завершилась взятием заговорщиков под стражу. Они полностью признали свою вину. Белорусские спецслужбы оказались профессиональнее и дальновиднее западных противников.
Иван Тертель:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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