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Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

После сокрушительного поражения кураторы готовились к реваншу. Свои надежды они возлагали на протестную весну. На авансцену выходит организация беглых предателей – BYPOL. Но ни 25 марта, ни 27-го никто не вышел. Параллельно в открытый доступ попадает все больше и больше материалов о реальных кураторах и заказчиках мятежа. Выходят документальные фильмы, которые стали гвоздями в крышку гроба оппозиции. Заказчики перешли к последней мере – попытке убийства Президента.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В планах захват ребенка, одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить Президента – запомните – не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Только они.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Юрий Зенкович, Александр Федута, Дмитрий Щигельский и другие несколько месяцев вынашивают планы физического устранения Президента и его семьи. Ищут для этого предателей внутри силовых структур.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Задача № 1 у нас, получается, устранить самого главного; задача № 2 – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН; задача № 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Как минимум 30 человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час.

Они не знают, что все это время их ведут оперативники белорусского КГБ. А ведь во время Всебелорусского народного собрания председатель Иван Тертель намекал им и призывал успокоиться.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. В целом подчеркиваю: они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей. Планы, в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования нам известны. Хотел бы предупредить их и иностранных кураторов, что мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Блестящая спецоперация завершилась взятием заговорщиков под стражу. Они полностью признали свою вину. Белорусские спецслужбы оказались профессиональнее и дальновиднее западных противников.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

Иван Тертель:
Наши сотрудники работают как внутри страны, так и далеко за рубежом. Есть люди, которые, я не побоюсь этого слова, находятся в отрыве, далеко от своих родных, близких, каждый день рискуют своим здоровьем, а в ряде случаев и жизнью, выполняя эти задачи. У нас есть свой имидж, который нам помогает в том числе решать задачи внешней разведки. Противник, который нам противостоит, он тоже оценивает наш профессионализм. И среди той плеяды профессионалов есть оценка нашей работы. Я не побоюсь этого сказать, это создает условия для того, чтобы мы своевременно получали информацию и могли противостоять устремлениям иностранных спецслужб. Профессионалы поймут, о чем я говорю.

Почему в Беларуси не получилась цветная революция? Ответ в словах Президента страны читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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