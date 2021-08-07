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Роман Протасевич: у абсолютного большинства политических сил сейчас заканчивается финансирование
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Власть едина и сильна, а беглые окончательно погрязли во внутренних склоках и распрях.
Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских Telegram-каналов:
Сейчас вся эта борьба, естественно, будет ускоряться. Потому что, во-первых, отовсюду и практически во всех политических организациях происходят какие-то расколы, какая-то часть людей просто отваливается, пытается перейти в другую организацию. Постоянное такое бурление, постоянно какой-то круговорот, все со всеми ссорятся. Все куда-то – то в одной организации, то в другой, то с одной политической силой, то с другой. Ни к чему хорошему это не приводит, особенно сейчас, когда на самом деле наступает такой достаточно важный момент, потому что у абсолютного большинства политических сил сейчас заканчивается финансирование.
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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