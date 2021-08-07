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Роман Протасевич: у абсолютного большинства политических сил сейчас заканчивается финансирование

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Власть едина и сильна, а беглые окончательно погрязли во внутренних склоках и распрях.

Роман Протасевич: у абсолютного большинства политических сил сейчас заканчивается финансирование

Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских Telegram-каналов:
Та же Карач продолжает. Я могу сказать больше, она лично сейчас ездит по диаспорам и просит финансировать ее. Я не буду даже вспоминать историю с этим Игорем Макаром, с которого на самом деле даже внутри, как и с представителей многих подобных «сил», даже внутри над ними многие посмеивались. Появилось очень много различных деятелей, которые резко стали считать себя какой-то конкретной силой, а на самом деле ничего из себя не представляли.

Сейчас вся эта борьба, естественно, будет ускоряться. Потому что, во-первых, отовсюду и практически во всех политических организациях происходят какие-то расколы, какая-то часть людей просто отваливается, пытается перейти в другую организацию. Постоянное такое бурление, постоянно какой-то круговорот, все со всеми ссорятся. Все куда-то – то в одной организации, то в другой, то с одной политической силой, то с другой. Ни к чему хорошему это не приводит, особенно сейчас, когда на самом деле наступает такой достаточно важный момент, потому что у абсолютного большинства политических сил сейчас заканчивается финансирование.

Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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