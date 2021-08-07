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Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Президент объявляет 2021-й Годом народного единства.

Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте будущий год сделаем Годом народного единства, будем жить своим умом, создавать ценности своими руками, беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умная, толерантная, устремленная в будущее нация. И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем.

Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

Несколько месяцев зарубежные кураторы пытались вновь раскачать ситуацию. Однако ни фейки, ни лозунги, ни громкие заголовки уже не работали. Последним своим шансом они посчитали громкое политическое событие – Всебелорусское народное собрание.

Ян Рудик:
Очень важно будет завтра выйти.

Степан Путило:
Народ и народное собрание должны проводить мы, потому что народ – это мы.

Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

Однако белорусский народ был вместе с Президентом во Дворце Республики. А на улицу не вышел ни один человек. В центре белорусской столицы состоялось грандиозное политическое событие, депутаты прибыли изо всех регионов Беларуси, несмотря на травлю и угрозы провокаций. Несколько месяцев они собирали предложения на диалоговых площадках, чтобы озвучить их перед руководством страны.

Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

Алексей Дзермант, политолог:
Вот такая символическая точка, по сути, этих политических событий, когда собрались патриоты, мы провозгласили нашу позитивную программу на будущее, мы выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно. И вот это уже окончательный перелом этой ситуации.

Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

Беларусь – одно из немногих государств, победивших цветную революцию. Мы выстояли и приняли свою позитивную программу будущего.

Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

Александр Лукашенко:
Вы, как я уже говорил сегодня, хозяева не только нашей столицы, свой столицы, своей родины, вы – представители белорусского народа, вы пишите историю своей жизни. И надо сделать так, чтобы история каждого из нас, история каждой жизни, находящихся здесь и за пределами этого здания, стала частью истории нашей красивой и уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать.

Роман Протасевич: у абсолютного большинства политических сил сейчас заканчивается финансирование. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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