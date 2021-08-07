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Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Президент объявляет 2021-й Годом народного единства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несколько месяцев зарубежные кураторы пытались вновь раскачать ситуацию. Однако ни фейки, ни лозунги, ни громкие заголовки уже не работали. Последним своим шансом они посчитали громкое политическое событие – Всебелорусское народное собрание.
Ян Рудик:
Степан Путило:
Однако белорусский народ был вместе с Президентом во Дворце Республики. А на улицу не вышел ни один человек. В центре белорусской столицы состоялось грандиозное политическое событие, депутаты прибыли изо всех регионов Беларуси, несмотря на травлю и угрозы провокаций. Несколько месяцев они собирали предложения на диалоговых площадках, чтобы озвучить их перед руководством страны.
Алексей Дзермант, политолог:
Беларусь – одно из немногих государств, победивших цветную революцию. Мы выстояли и приняли свою позитивную программу будущего.
Александр Лукашенко:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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