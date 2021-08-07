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Политолог: когда приманку, что у них якобы победа, у людей забирают, они начинают приходить в себя

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Следующий этап противостояния – попытки создания вертикальной сети управления, параллельной государству. Для этого начали массово создавать так называемые дворовые чаты. Но и здесь мятежники потерпели поражение. К зиме улицы опустели. Рекрутировать было некого.

Политолог: когда приманку, что у них якобы победа, у людей забирают, они начинают приходить в себя

Алексей Дзермант, политолог:
Это говорит прежде всего об искусственности протеста, он нагнетался, то есть людей вводили в психоз, в ненормальное психологическое состояние. Как только эти факторы психоза в виде воздействия деструктивных Telegram-каналов, в виде воздействия определенных деструктивных групп стали убирать, то есть стали работать с ними, зачищать самых одиозных, отъявленных экстремистов, все это стало схлопываться. Когда эту приманку в виде того, что у них якобы победа и большинство, у людей забирают и говорят: посмотрите на реальность, она иная, – они начинают приходить в себя, успокаиваться. Психоз сходит, собственно, как и сам протест.

Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно». Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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