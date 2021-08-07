ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карпенков о дворовых чатах: это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Карпенков о дворовых чатах: это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать

Следующий этап противостояния – попытки создания вертикальной сети управления, параллельной государству. Для этого начали массово создавать так называемые дворовые чаты. Курировал эту работу создатель экстремистского Telegram-канала Антон Мотолько.

Карпенков о дворовых чатах: это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Это такая мягкая пропаганда. А на фоне этих, получается, обсуждают: «А что надо делать?» Кто-то агрессивно высказывается – его на заметку, ему деньги, ему предложения, ему перспективу какую-то либо в фирме, либо в решении вопросов, либо выезд за границу, либо обучение. И они в них начинают, в этих людей, вкладывать – кому в руки нож, кому в руки пистолет, кому бутылку с зажигательной смесью, кого-то на дополнительные курсы, чтобы создать группы, которые начнут действовать. Группы эти подготовили – и вот оно, начало гражданской войны, которая может у нас в обществе появиться. Поэтому за всем за этим стоят дворовые чаты – это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать: кого-то для одного, кого-то для другого, кого-то для экстремистского действия, а кого-то и для террористического акта либо как киллера.

Политолог: когда приманку, что у них якобы победа, у людей забирают, они начинают приходить в себя. Подробнее здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей: в хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by