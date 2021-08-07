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«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Затем был подрыв автомобиля в Гродно. Совершала это все группа террористов под управлением Николая Автуховича.
У меня целая машина арсенала. Что вам еще нужно доказывать?
Да, арсенал у него был и в самом деле впечатляющим. В гараже нашли автомат Калашникова, пистолеты, 1,5 тысячи патронов, гранаты, разгрузки, рации, 5-литровые емкости с горючей жидкостью. Курировалась группа из Украины.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Позже нацист, бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, признается, что совместно со спецслужбами Украины они готовили и снабжали боевиков.
Семен Семенченко:
Силами КГБ и других силовых ведомств террористическая группа была обезврежена. Сложно представить, сколько сотен, а может, и тысяч жизней были спасены.
Иван Тертель:
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«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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