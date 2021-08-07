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«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

Затем был подрыв автомобиля в Гродно. Совершала это все группа террористов под управлением Николая Автуховича.

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

У меня целая машина арсенала. Что вам еще нужно доказывать?

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

Да, арсенал у него был и в самом деле впечатляющим. В гараже нашли автомат Калашникова, пистолеты, 1,5 тысячи патронов, гранаты, разгрузки, рации, 5-литровые емкости с горючей жидкостью. Курировалась группа из Украины.

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Мы достоверно владеем информацией о причастности украинских спецслужб к этому проекту Автуховича. Конечно, у них были свои цели, некоторые цели были у Автуховича, как у человека любого, который использовал в том числе украинские спецслужбы для достижения каких-то личных амбиций, целей. На основании международных договоренностей нами были подготовлены и украинским компетентным органам направлены материалы, свидетельствующие о причастности спецслужб. Там были телефонные номера, переговоры, некоторые другие вещи. Затем мы неоднократно через Генеральную прокуратуру напоминали о том, что все-таки есть международные установленные правила, и вы сообщите нам. К сожалению, украинская сторона до сих пор не ответила на наши отдельные поручения.

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

Позже нацист, бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, признается, что совместно со спецслужбами Украины они готовили и снабжали боевиков.

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

Семен Семенченко:
Все эти люди, по которым меня допрашивают, белорусы, в прошлом году были в Украине. И я, в том числе по поручению Главного управления разведки Министерства обороны, мы делились с ними опытом.

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину?

Силами КГБ и других силовых ведомств террористическая группа была обезврежена. Сложно представить, сколько сотен, а может, и тысяч жизней были спасены.

Иван Тертель:
Это все работа украинских спецслужб. Конечно, это не будет признаваться ими, понятно по каким причинам. Вместе с тем это не соответствует тому уровню отношений между нашими братскими народами – белорусским и украинским.

Макей: в хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься. Подробнее здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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