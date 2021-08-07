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Милиционер, которому сожгли машину и дом: от фундамента до конька сами построили, за что и было очень обидно

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Милиционер, которому сожгли машину и дом: от фундамента до конька сами построили, за что и было очень обидно

Опробовали все: раскачивали женщин, пенсионеров, инвалидов, молодежь, церковь, заводы. Не удавалось ничего. Последний козырь мятежников – террор.

Милиционер, которому сожгли машину и дом: от фундамента до конька сами построили, за что и было очень обидно

Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:
Машина-то старенькая была, ее нам с женой тесть подарил на свадьбу. Да, она была старая, но техосмотр проходила сама. На ней ездила моя жена. С каждодневной задачей перевозки грузов и пассажиров она справлялась изумительно.

Дом строился за зарплату, за потребительский кредит, то есть еще до 2023 года, мне кажется, я буду только за стены выплачивать. Каких-то там льготных кредитов у меня в этом смысле нет. Строители… ну, кто строители? Отец – слесарь, тесть – пенсионер, ну и я – милиционер. Вот три строителя. От фундамента до конька дома мы сами, своими руками все это дело построили, за что и было очень обидно, когда это произошло.

Милиционер, которому сожгли машину и дом: от фундамента до конька сами построили, за что и было очень обидно

«У меня целая машина арсенала». Что известно КГБ о группе Автуховича и какие материалы направили в Украину? Читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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