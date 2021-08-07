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Милиционер, которому сожгли машину и дом: от фундамента до конька сами построили, за что и было очень обидно
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Опробовали все: раскачивали женщин, пенсионеров, инвалидов, молодежь, церковь, заводы. Не удавалось ничего. Последний козырь мятежников – террор.
Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:
Дом строился за зарплату, за потребительский кредит, то есть еще до 2023 года, мне кажется, я буду только за стены выплачивать. Каких-то там льготных кредитов у меня в этом смысле нет. Строители… ну, кто строители? Отец – слесарь, тесть – пенсионер, ну и я – милиционер. Вот три строителя. От фундамента до конька дома мы сами, своими руками все это дело построили, за что и было очень обидно, когда это произошло.
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Милиционер, которому сожгли машину и дом: от фундамента до конька сами построили, за что и было очень обидно
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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