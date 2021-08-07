ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах

Каждую субботу Минск погружался в истошные визги. По центральным улицам шествовали женские марши.

«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Они в глаза бросались, они царапались, они орали, они визжали как безумные. Страшно подумать, что такие женщины у нас есть – кого они родят, кого воспитают? Я очень хорошо помню толпу женщин беснующуюся, которая нападала на ОМОН, на сотрудников правоохранительных органов – у кого выцарапан глаз, у кого порваны губы. То есть такие вот ведьмы реальные.

Юлия Артюх о выступлении на женском форуме: ком подпер так высоко, что было сложно выдавить из себя слово. Подробнее здесь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ректор БГУКИ: весь сентябрь и половину октября 2020-го пели, причём не те, кто у нас хорошо умеет петь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by