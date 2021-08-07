|
«Такие вот ведьмы реальные». Николай Карпенков о «визжащих» женских маршах
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Каждую субботу Минск погружался в истошные визги. По центральным улицам шествовали женские марши.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)