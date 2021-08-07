Хренин об активности НАТО у белорусских границ: проверяют на прочность, и развитие событий зависит от реакции

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .





Военная активность НАТО у границ не успокаивается. Танки и самолеты заправлены и готовы к бою. Все ждут, что власть в Минске пошатнется.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что Президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь! У меня нет иных целей в настоящий момент, как сохранить независимое и стабильное государство.





Александр Лукашенко приводит армию в полную боевую готовность.





Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Очень мудрое и грамотное решение принято Президентом. Во-первых, вы видели, какая обстановка. Мы отмечали то же самое – что вокруг наших границ наращиваются определенные группировки. Даже когда я Президенту докладывал, те же перелеты 18 самолетов F-16 на аэродромы Польши – для чего именно в этот период? На обывательском уровне если поговорить, вот, ваш забор начинают пинать, кидать в вас камни и все остальное. То есть проверяют на прочность. И все дальнейшее развитие событий зависит от вашей реакции. Поэтому было принято решение нашим Президентом именно на гродненском тактическом направлении развернуть часть Вооруженных Сил и провести тактические учения с войсками Западного оперативного командования. Этот момент и был сдерживанием. Мы показали свою решимость, что у нас внутренние проблемы, мы их будем сами решать, но если какая-то горячая голова захочет с внешнего контура нам помочь, Вооруженные Силы готовы были встретить в том числе и внешнего врага.

Ректор БГУКИ: весь сентябрь и половину октября 2020-го пели, причём не те, кто у нас хорошо умеет петь. Подробнее здесь .