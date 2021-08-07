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«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Вот как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Вот как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом

Алексей Ковалев, милиционер третьей оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Мы не думали, что он пойдет прямо к нам туда, но когда он начал подходить к нам именно, у многих ребят это вызвало в основном воодушевление.

«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Вот как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы – красавцы. Спасибо вам. Мы с ними разберемся.

«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Вот как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом

Алексей Ковалев:
Большинство сразу начало… Отток пошел, массовый отток, они начали отходить. Некоторая часть осталась. Они тоже были, наверное, в шоке на самом деле, потому что они этого не ожидали. Им писали, что его как бы нету, а он тут прямо к ним сам вышел. Человек 100-200 осталось, они подождали, пока он прямо к нам подойдет. Как он вышел за заборы – они просто побежали. Мы засмеялись тогда, нам это было смешно, что так они говорили – читаем тоже эти чаты, когда там они оскорбляют, говорят, что трус и так далее, а когда увидели – в глаза не могут сказать, взяли и побежали просто.

«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Вот как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Ребята силовики. Все мы знаем, в каких условиях они работали в те времена. Без сна и без отдыха, полностью себя отдавая, такому дикому прессингу подвергались и они, и их семьи. И это был – они сами сейчас об этом всегда говорят – для них крайне важный момент. К ним вышел Главнокомандующий и показал, что он не будет руководить из кабинета, даже из штаба, что если нужно, он станет с ними в один ряд, впереди их и пойдет вместе с ними.

Алексей Ковалев:
Это вызвало у них моральную поддержку на самом деле. У нас всех тоже это вызвало, что Президент с нами, что он никуда не уйдет, как бы ни наговаривали, ни нагнетали обстановку, что он нас не предаст.

«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Вот как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом

Президент показал всему миру, что останется с Беларусью. На границах по-прежнему было неспокойно.

Хренин об активности НАТО у белорусских границ: проверяют на прочность, и развитие событий зависит от реакции. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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