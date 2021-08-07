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«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
История знает разные примеры поведения лидеров в экстремальных ситуациях. Самый яркий пример – Виктор Янукович, который сначала получил от Запада гарантии неприкосновенности, но затем сбежал из своей страны, бросив ее на растерзание.
И в тот день Telegram разрывался от сообщений – «Лукашенко в Турции», «Лукашенко в Эмиратах», «Лукашенко в России».
Алексей Ковалев, милиционер третьей оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
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«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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