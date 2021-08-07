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Николай Карпенков о марше протеста: сопровождаем, они доходят до микроавтобуса, им дали деньги, они тут же разошлись
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Пункт за пунктом кураторы мятежа идут по методичке Шарпа: женщины на коленях, самосожжения, инвалиды, пенсионеры. Сейчас уже понятно, что весь этот карнавал очень щедро оплачивался.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
23 августа. В центре самой чистой столицы в мире – пьяная толпа. Рупоры мятежа наперебой дают цифры – 200 тысяч, 300 тысяч, полмиллиона. Но на самом деле сейчас точно установлено – на этом марше было около 45 тысяч человек. Даже для Минска это мизер. Но и этого количества достаточно, чтобы устроить крупную провокацию. Телеграмные кураторы гонят толпу ко Дворцу Независимости.
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Николай Карпенков о марше протеста: сопровождаем, они доходят до микроавтобуса, им дали деньги, они тут же разошлись
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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