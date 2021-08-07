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Николай Карпенков о марше протеста: сопровождаем, они доходят до микроавтобуса, им дали деньги, они тут же разошлись

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Пункт за пунктом кураторы мятежа идут по методичке Шарпа: женщины на коленях, самосожжения, инвалиды, пенсионеры. Сейчас уже понятно, что весь этот карнавал очень щедро оплачивался.

Николай Карпенков о марше протеста: сопровождаем, они доходят до микроавтобуса, им дали деньги, они тут же разошлись

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Конечно, все проплачивалось. Толпой своей движутся-движутся-движутся – и камера, мы их сопровождаем. Куда они идут? Потом проезжаем, сопровождаем – раз, они доходят до определенного места. Микроавтобус. В этом микроавтобусе им дали деньги – они, раз, и тут же разошлись. Все проплачивалось, все назначены. Все, как по сценарию книги Джина Шарпа.

Николай Карпенков о марше протеста: сопровождаем, они доходят до микроавтобуса, им дали деньги, они тут же разошлись

23 августа. В центре самой чистой столицы в мире – пьяная толпа. Рупоры мятежа наперебой дают цифры – 200 тысяч, 300 тысяч, полмиллиона. Но на самом деле сейчас точно установлено – на этом марше было около 45 тысяч человек. Даже для Минска это мизер. Но и этого количества достаточно, чтобы устроить крупную провокацию. Телеграмные кураторы гонят толпу ко Дворцу Независимости.

«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано». Читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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