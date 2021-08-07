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Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не провоцируйте. Я уже это все пережил. Я это все пережил, переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот они: «Уходи!» Я сегодня ушел, что завтра?
– Завтра мы увидим, что будет завтра.
– Нет, ты мне скажи.
– Это выбор народа.
– Какой выбор? Я ушел, а не вы. Я ушел, что завтра – вы подумали?

Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим

Уже через несколько дней стало понятно – забастовки буксуют.

Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
«Гродно Азот» встал. БМЗ встал. МТЗ требует того-то» – такого плана. Поэтому надо было отделить зерна от плевел или мух от котлет и показать, что реально происходит, в том числе и самим заводчанам. Многие из них, условно говоря, читали о том, что происходит на предприятии, находясь в цеху. Человек на станке работает, к нему подходят: «Ты что, не знаешь, что ваш завод в стачке? – Какой стачке? – Ну, там кто-то объявил, что вы в стачке». Дальше следовало, как правило, пару крепких русских выражений в плане «не мешайте мне работать».

На камеру перед проходными рисуются провокаторы. Рабочие не поддаются на пропаганду. Президент сбил эту волну в зародыше.

Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Люди просто убедились, наверное, достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим, и к чему это может привести. А это может привести не только к потере управляемости, это может привести и к потере именно завоеванных экономических благ и для страны, и для конкретного коллектива, и для конкретного человека. Можно остаться без работы, закроется предприятие, не будет сбыта. Коллапс – и что дальше?

Но в колоде у кураторов еще были карты.

Николай Карпенков о марше протеста: сопровождаем, они доходят до микроавтобуса, им дали деньги, они тут же разошлись. Подробнее здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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