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Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Реальный сектор – основа белорусской экономики. Сохранить его стоило огромных трудов целого поколения. Этого нельзя было допустить. Президент едет на МЗКТ.
– Там, на МЗКТ, посмотрим, что будет.
Уходи! Уходи! Уходи!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Специально подготовленная группа должна была подбить остальных освистать Президента. Того, кто много лет бился за существование этого завода. Александр Лукашенко идет в толпу.
Александр Лукашенко:
У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают. Мы тоже это видим, мы пытаемся не поддаваться на провокации. Но мы не хотим, чтобы какой-то очаг…
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Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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