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Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

Реальный сектор – основа белорусской экономики. Сохранить его стоило огромных трудов целого поколения. Этого нельзя было допустить. Президент едет на МЗКТ.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

– Там, на МЗКТ, посмотрим, что будет.
– Надо его поливать сразу, выходить и заряжать «пошел вон» и все.
– Ну да.
– Чтобы люди только… Главное, чтобы народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволят.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

Уходи! Уходи! Уходи!

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

Специально подготовленная группа должна была подбить остальных освистать Президента. Того, кто много лет бился за существование этого завода. Александр Лукашенко идет в толпу.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны

Александр Лукашенко:
Да, я же не святой. Я не святой, вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы знаете. Но вы знаете, на что я пойду, на что – нет. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное.

У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают. Мы тоже это видим, мы пытаемся не поддаваться на провокации. Но мы не хотим, чтобы какой-то очаг…
– Мы хотим мира.
– Вы считаете, что я меньше хочу мира?
– Вы тоже отец.
– И не только потому что я отец. Как бы ни было, я за всех за вас отвечаю, даже если вы не хотите. И я не хочу этой драки. Я не хочу, потому что мне она не нужна. Она нужна тем, чтобы, как Андрей сказал: «Выборы досрочные!» – или как там? – «Новые, справедливые». Это ж было, Наташа. Я же видел, откуда пришли эти петиции, я же не идиот. Это моя работа. 

Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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