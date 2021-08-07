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Головченко: необходимо было донести до людей, кто стоит за всеми процессами, как пытаются их использовать

07.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Головченко: необходимо было донести до людей, кто стоит за всеми процессами, как пытаются их использовать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов, фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают, так сказать, на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие  хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся.

По примеру польской «Солидарности» раскачивают рабочих. На людей труда направлена массированная пропаганда. Мятежникам нужны остановленные заводы.

Головченко: необходимо было донести до людей, кто стоит за всеми процессами, как пытаются их использовать

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Необходимо было взять ситуацию под контроль, необходимо было принять те управленческие решения, которые бы не позволили дестабилизировать работу реального сектора экономики. Необходимо было донести до людей, что происходит, кто стоит за всеми этими процессами, как пытаются ими манипулировать, использовать. Мы в это время активно работали, что называется, в поле: на предприятиях, в организациях. Фактически все министры, руководители госкомитетов, заместители министров в это время горячее находились на производствах.

Лукашенко на МЗКТ в августе 2020-го: я не святой, вы знаете мою жёсткость. Но если бы не было жёсткости, не было бы страны. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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