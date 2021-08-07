В Лиде к тюремному сроку приговорили маму в декрете. Ее младшему сыну меньше двух лет





Татьяна Заверко / spring96.org





пишет zerkalo.io. Татьяну взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Женщину осудили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти) и ст. 368 УК РБ (Оскорбление президента). Также она должна выплатить компенсацию морального ущерба милиционеру, признанному по делу потерпевшим,zerkalo.io. Татьяну взяли под стражу прямо в зале суда.





Известно, что представитель власти, которого оскорбила Татьяна, - это заместитель начальника лидского РОВД Денис Жинко. Дело рассматривал судья Игорь Кошко, вынесший приговор.





У Татьяны двое детей: 20-летняя дочь и сын, которому сейчас 1 год и 9 месяцев. Татьяна была в декретном отпуске. Знакомая Татьяны написала, что ее сын был на грудном вскармливании.





Согласно статье 63 Уголовного кодекса, наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка является признается обстоятельством, смягчающим ответственность.