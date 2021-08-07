В Беларуси Стартовали съёмки военной драмы «Праведник» с Яценко, Хабенским и Хаматовой









пишет Sputnik, сообщила в пятницу пресс-служба компании «Централ Партнершип». Съемки военно-исторической драмы о подвиге времен Великой Отечественной начались в Беларуси, об этом,Sputnik, сообщила в пятницу пресс-служба компании «Централ Партнершип».





В сценарии фильма «Праведник» описан подвиг советского офицера Николая Киселева, который в 1942 году вывел 218 евреев из Долгиновского гетто за линию фронта. 16 лет назад израильский мемориал «Яд ва-Шем» удостоил Киселева звания «Праведник народов мира».





«Я очень надеюсь, что в нашей картине будет не только страшное, больное и мучительное, но будет место и для юмора, лирики, улыбки. Это фильм не про праведника, а про человека, который делает то, что должен», — заявил режиссер картины Сергей Урсуляк, известный по сериалу «Ликвидация».





Роль офицера исполняет Александр Яценко, главные роли играют Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов и другие. В фильме также снимаются актеры из Германии и Израиля.





«Для меня мой герой — человек, выполняющий сиюминутную задачу. Ему поручили огромное число людей, за которых он должен был отвечать», — сказал Яценко.





Снимать фильм будут не только в Беларуси, но и России и Израиле. Планируется, что в прокат «Праведник» выйдет в следующем году.