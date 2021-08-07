ПСЖ может использовать Эйфелеву башню для презентации Лионеля Месси













пишет ru.oxu.az, в 2017 году ПСЖ использовал башню для объявления о трансфере бразильского форварда Неймара. Ранее сообщалось, что парижане предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой 50 млн евро за сезон. По информации источника, французский клуб арендовал сооружение на 10 августа. Напомним,ru.oxu.az, в 2017 году ПСЖ использовал башню для объявления о трансфере бразильского форварда Неймара. Ранее сообщалось, что парижане предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой 50 млн евро за сезон.





Напомним, 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.





Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.