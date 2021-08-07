«Все делали правильно». Белоруски-байдарочницы выиграли серебро. Гимнастка принесла бронзу

Источник материала: Салiдарнасць

В Токио добыты еще две медали в копилку сборной нашей страны.





Фото: НОК

Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок финишировали за 1 минуту 36,073 секунд. Опередить их удалось лишь венгеркам — 1 мин. 35,073 сек. Бронза досталась полькам, сообщает Zerkalo.io .

«Нам необходимо было проверить себя, всю нашу четверку. Здесь, в Токио, Марина и Оля уже стартовали, поддерживали их. В «четверке» старались делать свою любимую работу как мы это умеем. Ни серьезного волнения, ничего такого не испытывала. Знала нам надо выступить в свою силу, первые 250 м мы лидировали. Значит, все делали правильно.

Серебро очень дорого для нас, а если сравнивать с бронзой в Рио, то здесь в Японии было легче. В Бразилии мы были одни, буквально бились за ту «бронзу». А на канале в Токио — для нас праздник!», — сказала Маргарита Махнева.

Напомним, из четверки байдарочниц лишь Марина Литвинчук подписала провластное письмо спортсменов.

Также 7 августа Алина Горносько, которая подписывала провластное письмо спортсменов, принесла Беларуси бронзу в художественной гимнастике.





В копилке белорусской сборной это седьмая награда. У нас одно золото, три серебра и три бронзы.

Накануне две медали принесли белорусские борцы.