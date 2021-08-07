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Автодилеры предупредили о резком подорожании подержанных машин

07.08.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Автодилеры предупредили о резком подорожании подержанных машин
Иллюстративное фото
Рост цен на подержанные машины не прекратится в ближайшие месяцы из-за продолжающегося дефицита новых автомобилей в РФ, заявили ТАСС в российских автодилерских центрах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле продажи легковых авто и LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ снизились на 6,5% в годовом выражении - до 136,64 тыс. шт. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел прогнозирует дальнейший спад авторынка в ближайшие месяцы из-за глобального дефицита электронных компонентов.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отмечают, что ситуация с дефицитом новых автомобилей на фоне нехватки автокомпонентов не изменится в полной мере в ближайшее время, поэтому спрос на рынке с пробегом будет только расти.

«Повышение цен и дефицит на рынке новых автомобилей естественно отражается и на рынке с пробегом, который вслед за новым растет в цене. Дефицит новых автомобилей, вызванный и ограничениями пандемии плюс нестабильными поставками комплектующих и микросхем, к сожалению, может продлиться ещё не один месяц», - рассказали ТАСС в РОАД.



Там уточнили, что с начала года как новые, так и подержанные авто подорожали в среднем более чем на 10%.

По данным аналитического агентства «Автостат», в июле подержанные авто подорожали на 1,8% по сравнению с июнем - до 761 тыс. рублей. В годовом выражении цены выросли на 26,2%.
Причины подорожания

Повышение цен на вторичном авторынке наблюдается по брендам, которые столкнулись с удорожанием новых авто в первой половине года. Из-за нехватки новых автомобилей, продолжают дорожать подержанные машины, поясняют в дилерском центре «Авилон».

«Цены росли постепенно по мере роста стоимости новых автомобилей. Повышение произошло не по всем брендам, а в первую очередь по тем, у кого были подорожания в первой половине года, а также на складах присутствует нехватка автомобилей. По этой причине дорожают годовалые и двухгодовалые машины», - рассказал директор подразделения «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.


По его словам, авто с пробегом перестанут дорожать, если склады дилеров наполнятся новыми автомобилями и не будет скачков курса валют.

В дилерском центре «Автоспеццентр» также прогнозируют продолжение дефицита автомобилей в ближайшие месяцы, который в свою очередь будет влиять на стоимость подержанных машин.

«В июле действительно наблюдается рост цен на автомобили с пробегом. Мы отмечаем средний рост на 3%. Это связано с дефицитом новых автомобилей на рынке и в ближайшие месяцы эта тенденция будет сохраняться», - рассказал ТАСС директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов.


По данным дилерского центра «Автоdom», стоимость транзакции автомобиля с пробегом в одинаковой комплектации выросла на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость перепродажи авто продолжит увеличиваться по причине продолжающегося роста цен на новые автомобили и уменьшения количества ликвидных машин на вторичном рынке, а также нехватки новых автомобилей, считают в компании.

«Если заглянуть в недалекое будущее, можно с уверенностью говорить о том, что ситуация с ценообразованием не изменится до тех пор, пока на рынке дефицит новых ТС», - отметил руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом «Автоdom.Алтуфьево» Алексей Жирнов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость перепродажи продолжит увеличиваться из-за роста цен на новые автомобили.
 
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