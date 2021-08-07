Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

ТАСС

«Повышение цен и дефицит на рынке новых автомобилей естественно отражается и на рынке с пробегом, который вслед за новым растет в цене. Дефицит новых автомобилей, вызванный и ограничениями пандемии плюс нестабильными поставками комплектующих и микросхем, к сожалению, может продлиться ещё не один месяц», - рассказали ТАСС в РОАД.

«Цены росли постепенно по мере роста стоимости новых автомобилей. Повышение произошло не по всем брендам, а в первую очередь по тем, у кого были подорожания в первой половине года, а также на складах присутствует нехватка автомобилей. По этой причине дорожают годовалые и двухгодовалые машины», - рассказал директор подразделения «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

«В июле действительно наблюдается рост цен на автомобили с пробегом. Мы отмечаем средний рост на 3%. Это связано с дефицитом новых автомобилей на рынке и в ближайшие месяцы эта тенденция будет сохраняться», - рассказал ТАСС директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов.

«Если заглянуть в недалекое будущее, можно с уверенностью говорить о том, что ситуация с ценообразованием не изменится до тех пор, пока на рынке дефицит новых ТС», - отметил руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом «Автоdom.Алтуфьево» Алексей Жирнов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автодилеры предупредили о резком подорожании подержанных машин Стоимость перепродажи продолжит увеличиваться из-за роста цен на новые автомобили.