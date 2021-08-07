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«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи», - сказал депутат, добавив, что «страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем».

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», - сказал депутат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ГосДуме предложили ввести 7-дневную рабочую неделю Уменьшение числа рабочих дней сделает российскую продукцию неконкурентоспособной.

По его мнению, идея сократить рабочую неделю до четырех дней, вброшенная в информационное пространство от лица зампреда СовБеза, не имеет под собой никаких оснований.Уменьшение числа рабочих дней, по словам Арефьева, сделает российскую продукцию неконкурентоспособной.Он добавил, что услуги и продукция российского производства и «и так не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС».7-дневная рабочая неделя без выходных дней (56 часов в неделю) приблизит общую трудовую нагрузку на российских граждан с показателям Великой отечественной войны.С 1940 года в стране действовала 6-дневка с 8-часовым рабочим днем, который указом о мерах на период военного времени мог быть увеличен на 1-3 часа в день.Это давало в общей сложности 54-66 часов рабочего времени в неделю. Почти такие же показатели были царской России конца 19-го века - 6 рабочих дней в неделю по 11,5 часов (69 часов в неделю).