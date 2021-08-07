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Продукты из Украины, Литвы и Польши уберут с минских прилавков? Мэр столицы «жестко поставил вопрос перед торговыми сетями»

07.08.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Кухарев высказался о наличии на прилавках продуктов тех стран, которые ввели санкции: Украина, Литва, Польша.



Сегодня ряд стран ввели против Беларуси санкции - а их товары стоят в белорусских сетевых магазинах на лучших полках, пишет «СБ. Беларусь сегодня». На недопустимость подобного обратил внимание в ходе выездного расширенного заседания президиума Совета Республики председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Руководитель столичного горисполкома сообщил, что 27 июля было проведено серьезное и жесткое совещание с представителями торговых сетей, работающих в Минске:

- И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары - конфеты, сдоба, чаи, печень - стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны.
 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Кухарев высказался о наличии на прилавках продуктов тех стран, которые ввели санкции: Украина, Литва, Польша.
 
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