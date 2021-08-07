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Белорусский вертолет Ми-26 будет помогать тушить пожары в Турции

07.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский вертолет Ми-26 будет помогать тушить пожары в Турции

Белорусский вертолет Ми-26 будет помогать тушить пожары в Турции. Сегодня борт прибыл в зону бедствия после дозаправки в Гомеле и семичасового перелета. 

11 спасателей – команда самого грузоподъемного борта в мире. Вертолет может за раз перевезти и вылить до 15 тонн воды.  Все специалисты – с опытом ликвидации крупных пожаров в экосистемах. Команда укрепит нынешний состав белорусских спасателей в Турции – два вертолета Ми-8 работают в составе международной группы помощи с мая, туша пожары в лесной местности.

Максимально сложная ситуация сейчас в пяти турецких провинциях, включая туристические Анталью и Муглу. Огонь здесь уничтожил тысячи гектаров леса. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек. При этом есть информация, что основную часть очагов возгорания в 32 провинциях удалось взять под контроль. 

С лесными пожарами продолжает бороться и Греция. Больше других полыхает остров Эвбея. Задействованы вертолеты и самолеты. Около тысячи пятисот человек эвакуированы из поселка Лимни. Люди чудом не попали в огненную ловушку. Но не все истории с таким финалом. Одна из столичных больниц сообщила о смерти 38-летнего пожарного, он получил тяжелую травму головы. На мужчину обрушился столб линии электропередачи. 

Фото: МЧС

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Теги: Гомель
 
 
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Белорусский вертолет Ми-26 будет помогать тушить пожары в Турции. Сегодня борт прибыл в зону бедствия после дозаправки в Гомеле и семичасового перелета.  11...
 
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