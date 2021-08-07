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Белорусские атлеты вошли в ТОП-12 в метании копья

07.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские атлеты вошли в ТОП-12 в метании копья

Белорусские атлеты сегодня также выступили в финале в метании копья. 

Два наших спортсмена Алексей Котковец и Павел Мелешко пробились в ТОП-12. В своей лучшей попытке Мелешко отправил копье на 82 метра и 28 сантиметров и стал 10-м. Котковец показал результат 83,71 и занял итоговое шестое место. Олимпийским чемпионом сенсационно стал Нерай Чопра из Индии. Его результат - 87 метров и 58 сантиметров. В тройке призёров - также два чешских атлета Якуб Вадлеч и Ветеслав Веселы.

Фото: БЕЛТА

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Белорусские атлеты сегодня также выступили в финале в метании копья.  Два наших спортсмена Алексей Котковец и Павел Мелешко пробились в ТОП-12. В своей лучшей...
 
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