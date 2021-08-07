В Чили продолжают бороться с социальной несправедливостью

Источник материала: ОНТ

В огне и баррикадах снова города Чили. Массовые протесты донимают страну два года. Демонстранты уверены, что это борьба с социальной несправедливостью.





Об этом они буквально «кричат» каждую ночь. Выходя на улицы с плакатами и горючим. Поджигают не только мусор, но и небольшие магазины. Кардинальных перемен требуют и в законе о помиловании. Чтобы освободить заключенных, которых арестовали во время протестов 2 года назад. За это время под стражей уже почти тысяча человек. Чилийская полиция на уличный беспредел реагирует жестко и сразу.

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