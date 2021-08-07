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Не менее 10 человек пострадали в результате нападения в метро в Токио
Источник материала: ОНТ
Как минимум 10 человек пострадали в результате нападения в метро Токио. Подозреваемый задержан, свои действия он объясняет ненавистью к женщинам. Именно поэтому 36-летний мужчина набросился на пассажиров с ножом.
Одна из пострадавших получила серьезные ранения. Удар пришелся ей в живот. У других – легкие порезы. После нападения злоумышленник сорвал стоп-кран, выбросил нож, раздвинул двери и убежал по путям. Задержали его через пару часов в другом районе Токио. Японец признался, что хотел убить женщину, которая казалась ему счастливой и поджечь вагон. У нападавшего обнаружили бутылку с горючей жидкостью.
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Как минимум 10 человек пострадали в результате нападения в метро Токио. Подозреваемый задержан, свои действия он объясняет ненавистью к женщинам. Именно поэтому...
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