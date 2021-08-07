После масштабной реконструкции открылся мемориальный комплекс «Усакино»

Источник материала: ОНТ

Символ стойкости, мужества и патриотизма. Мемориальный комплекс «Усакино» в Кличевском районе открылся после масштабной реконструкции.



Местные леса и болота стали центром партизанского движения буквально с первых дней Великой Отечественной. Здесь базировалось руководство подполья и 18 тысяч бойцов. Для борьбы с мощным очагом сопротивления фашистская армия была вынуждена направить значительные силы. Гитлеровцы сожгли 60 деревень в районе. Но это не сломило героев. Указом Президента Кличев награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Сложно представить, в каких это все было условиях, в болотах. Но в годы в войны эти болота стали местом жизни. Здесь воевали представители 70 национальностей Советского Союза, плечом к плечу. Это особенно важно в год народного единства. Нам надо это ценить, беречь и передавать молодому поколению».

Памятное место в Усакино не обновлялось с момента открытия в 1985 году. Восстановительные работы шли в несколько этапов. Сначала отремонтировали сам мемориал погибшим жителям сожженных деревянь Вязень и Селец. Затем привели в порядок воссозданный партизанский лагерь.

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