Нестандартная благотворительность: в Чикаго в плавание запустили резиновых уток

Источник материала: ОНТ

70 тысяч резиновых уток спустили на воду в Чикаго. Принять участие в соревнованиях мог любой – нужно было лишь приобрести игрушку за 5 долларов. Чтобы вплавь по реке отправились все утки, понадобился грузовик.

Акция – благотворительная. В общей сложности собрано свыше 310 тысяч долларов. Эти деньги пойдут на проведение специальной Олимпиады для людей с ограниченными возможностями.

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