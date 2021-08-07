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Нестандартная благотворительность: в Чикаго в плавание запустили резиновых уток
Источник материала: ОНТ
70 тысяч резиновых уток спустили на воду в Чикаго. Принять участие в соревнованиях мог любой – нужно было лишь приобрести игрушку за 5 долларов. Чтобы вплавь по реке отправились все утки, понадобился грузовик.
Акция – благотворительная. В общей сложности собрано свыше 310 тысяч долларов. Эти деньги пойдут на проведение специальной Олимпиады для людей с ограниченными возможностями.
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70 тысяч резиновых уток спустили на воду в Чикаго. Принять участие в соревнованиях мог любой – нужно было лишь приобрести игрушку за 5 долларов. Чтобы вплавь по реке...
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