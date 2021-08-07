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В Минске задержан организатор подпольной типографии

07.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске задержан организатор подпольной типографииМинске задержан организатор подпольной типографии" class="one-news__figure-img">

В Минске задержан директор интернет-магазина, который организовал подпольную типографию. Здесь изготавливали экстремистские листовки и наклейки, а также незарегистрированные газеты, основная цель которых – выводить людей на улицы, а также распространение лживой информации. 


Организатор был замечен на протестных акциях, а идею изготавливать агитационные материалы ему подкинул куратор из Украины. Оттуда поступало и финансирование.

Похожие листовки распространяли и анархисты. Так они сами официально заявляют о себе, как о группировке. Они призывали к беспорядкам, замечены на протестах. Всем от 21 до 33 лет. По месту жительства найдены также полиграфическое оборудование, крупные суммы денег. При этом никто из анархистов не работал. Возбуждены уголовные дела.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан директор интернет-магазина, который организовал подпольную типографию. Здесь изготавливали экстремистские листовки и наклейки, а также...
 
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