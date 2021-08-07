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Белорусские призеры Олимпиады направляют деньги в родные спортивные школы
Источник материала: ОНТ
Белорусские призеры Игр продолжают участвовать в масштабном проекте президентского спортивного клуба «Олимпийский выбор».
Ванесса Колодинская, которая накануне завоевала бронзовую награду в турнире по борьбе, решила отправить материальную помощь на развитие детско-юношеского спорта в размере 10 тысяч белорусских рублей в родную СДЮШОР№ 3 в Бобруйске. Свой выбор сделали и наши серебряные медалистки в байдарке-четверке. Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук направили 15 тысяч рублей в мозырскую СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ. Отметим, что в прошлые годы Ванесса Колодинская, а также Ольга Худенко и Марина Литвинчук были стипендиатами президентского спортивного клуба.
Фото: БЕЛТА
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Белорусские призеры Игр продолжают участвовать в масштабном проекте президентского спортивного клуба «Олимпийский выбор». Ванесса Колодинская, которая...
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