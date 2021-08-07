|
Лукашенко поздравил женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ с успехом на Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
И заслуженные поздравления летят сегодня из Минска в Токио. С новым олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ поздравил Александр Лукашенко.
Третью олимпиаду подряд дружный экипаж завоевывает медали. Президент Беларуси назвал это достижение выдающимся. Девушки самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали своё право быть на пьедестале. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с этим олимпийским успехом и наставников гребцов. Эта победа подарила всем белорусам незабываемые минуты радости, отметил Глава государства.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И заслуженные поздравления летят сегодня из Минска в Токио. С новым олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ поздравил Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)