Лукашенко поздравил женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ с успехом на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

И заслуженные поздравления летят сегодня из Минска в Токио. С новым олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ поздравил Александр Лукашенко.

Третью олимпиаду подряд дружный экипаж завоевывает медали. Президент Беларуси назвал это достижение выдающимся. Девушки самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали своё право быть на пьедестале. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с этим олимпийским успехом и наставников гребцов. Эта победа подарила всем белорусам незабываемые минуты радости, отметил Глава государства.

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