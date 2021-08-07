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Лукашенко поздравил женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ с успехом на Олимпиаде

07.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ с успехом на Олимпиаде

И заслуженные поздравления летят сегодня из Минска в Токио. С новым олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ поздравил Александр Лукашенко. 

Третью олимпиаду подряд   дружный экипаж завоевывает медали. Президент Беларуси назвал это достижение выдающимся. Девушки самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали своё право быть на пьедестале. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с этим олимпийским успехом и наставников гребцов. Эта победа подарила всем белорусам незабываемые минуты радости, отметил Глава государства.

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Теги: Минск
 
 
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И заслуженные поздравления летят сегодня из Минска в Токио. С новым олимпийским успехом женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ поздравил Александр...
 
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