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«Блицкриг. Ни шагу назад»: кто «заказал» Беларусь и хотел провести в стране «цветную революцию»? Новая серия – сегодня сегодня в 18:30

07.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Блицкриг. Ни шагу назад»: кто «заказал» Беларусь и хотел провести в стране «цветную революцию»? Новая серия – сегодня сегодня в 18:30

«Блицкриг. Ни шагу назад». Так называется очередная серия проекта наших коллег «2020» о событиях последнего года. Кто «заказал» Беларусь и молниеносным рывком хотел провести в стране «цветную революцию».


В ночь после выборов провокаторы и заранее подготовленные радикалы пошли в атаку. Telegram-каналы смогли вывести на улицу людей, которые и не подозревали, что они пешки в чужой игре. На улицах против силовиков выстраивали баррикады, предпринимались попытки штурма милицейских колонн.

А когда атаки были отбиты, наиболее активные участники протестов задержаны, координаторы разжигали дезинформацию об обращении с арестованными. В те дни заместитель министра МВД Александр Барсуков был в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Каждый день – новая часть. Проект выходит на телеканалах «СТВ» и «Беларусь-1». Очередная серия сегодня в 18:30 на СТВ и в 21:45 на «Беларусь-1».

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«Блицкриг. Ни шагу назад». Так называется очередная серия проекта наших коллег «2020» о событиях последнего года. Кто «заказал» Беларусь и молниеносным рывком хотел...
 
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