Белорусские спортсмены поднялись на пьедестал в Токио еще в двух видах спорта

Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены на финише Олимпиады продолжают радовать успехами. Сегодня у Беларуси две медали. Если от байдарки-четверки мы ждали откровенной атаки на пьедестал, то награда в художественной гимнастике стала приятным сюрпризом.



Белорусская женская четверка сегодня проявила себя на дистанции 500 метров. Это наша коронная дисциплина, в Лондоне и Рио девушки были третьими. И вот сейчас в Олимпийском Токио у белорусок серебро. Опередить четырех полесских красавиц смогла только Венгрия. Наши медалистки: Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок и Маргарита Махнева. Все они – воспитанницы мозырьской школы гребли. Хочется отметить и тренера Геннадия Галицкого, который своей работой последние три Олимпиады заставляет нас радоваться. И, конечно, сами девушки как всегда вели себя искренне и расплакались прямо на пьедестале. Они это заслужили.

А затем всех ждала сенсация в художественной гимнастике. Алина Горносько великолепно прошла все упражнения в многоборье и получила от судей третью сумму баллов. Это четвертая личная медаль в истории Беларуси в художественной гимнастике. Выиграла соревнования Линой Ашрам из Израиля. Главные фаворитки – россиянки сестры Аверины – взяли лишь одну медаль на двоих. И это сенсация – Россия не проигрывала олимпийское золото в художественной гимнастике с 2000 года. Что еще раз доказывает – на этой Олимпиаде сумасшедшая конкуренция. И это только добавляет веса наградам белорусских атлетов.

Фото: БЕЛТА

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