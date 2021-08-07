Президент Литвы в эфире Al Jazeera: «Не попадайтесь в руки торговцев людьми»

Источник материала: Салiдарнасць

Гитанас Науседа сказал, что обещающие нелегальным мигрантам легкий путь через Беларусь в Евросоюз, лгут, поэтому он призывает людей не попадаться в сети торговли людьми.





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– Людей обманывают, затягивают в сети, за это люди еще и деньги платят – за мираж ЕС. Не попадайтесь в руки торговцев людьми, – сказал в пятницу в интервью телеканалу Al Jazeera президент Литвы, сообщает Delfi.

Гитанас Науседа прибавил, что Литва не сможет предоставить убежище всем желающим, не сможет выполнить их ожидания, с которыми они летели в Беларусь. А также, что белорусский режим, приглашающий людей использовать Беларусь как промежуточную стоянку на пути в ЕС, пользуется ими как политическим оружием.

Науседа также прибавил, что не видит возможностей для улучшения отношений с Минском в будущем:

– Я должен сказать, что ЕС, Литва и другие страны-члены будут едины и ясно ответят на такую политику, которую осуществляет белорусский режим. К сожалению, наши отношения с Беларусью сейчас осложнены, если иметь в виду такое циничное и агрессивное поведение, конечно, я вижу, что в будущем есть мало шансов на их улучшение. Беларусь должна понять, что это плохой путь для сотрудничества внутри Европы.

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