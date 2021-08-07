﻿ Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа. 21.by
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Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

07.08.2021 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Август стартовал неустойчивой и умеренно теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха находилась в пределах +17 – +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

И это близко к норме, хотя по востоку страны все же температура была на 1-2 градуса выше нее. Периодически отмечались дожди различной интенсивности, которые сопровождались грозами и местами сильными ливнями. Осадки порадовали садоводов и грибников.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

 
 
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Август стартовал неустойчивой и умеренно теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха находилась в пределах +17 – +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус»....
 
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