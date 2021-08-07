Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

Источник материала: СТВ

Август стартовал неустойчивой и умеренно теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха находилась в пределах +17 – +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» .

И это близко к норме, хотя по востоку страны все же температура была на 1-2 градуса выше нее. Периодически отмечались дожди различной интенсивности, которые сопровождались грозами и местами сильными ливнями. Осадки порадовали садоводов и грибников.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.























