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Чего стоило отстоять страну и какие уроки вынесли белорусы? Анонс четвёртой серии проекта «2020»

07.08.2021 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как Беларусь победила цветную революцию, обнулив абсолютно все методы из пресловутой инструкции Джина Шарпа. 7 августа зрители увидели четвертую серию документального проекта «2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней показаны события целого года. Попытки раскачать рабочих, студентов, вовлечь в переворот женщин, а когда план провалился – напугать Беларусь массовым террором. Что помогло нам выстоять?

Чего стоило отстоять страну и какие уроки вынесли белорусы? Анонс четвёртой серии проекта «2020»

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Чего стоило отстоять страну и какие уроки вынесли белорусы? Анонс четвёртой серии проекта «2020»

Для тех, кто не успел посмотреть, телеканал «Беларусь 1» покажет фильм 7 августа в 21:45 сразу после «Панорамы». В воскресенье, 8 августа – заключительная, пятая серия. Личные эмоции и переживания участников событий, от самых простых людей до высших должностных лиц. Не пропустите.

 
 
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Новости Беларуси. Как Беларусь победила цветную революцию, обнулив абсолютно все методы из пресловутой инструкции Джина Шарпа. 7 августа зрители увидели четвертую...
 
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