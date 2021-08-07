ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа

07.08.2021 20:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра здесь покажет +21 °C.  В Вене будет +24 °C и без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа

В Риме до +29 °C, возможен дождь. В Мадриде воздух прогреется до +28 °C, солнечно.

Чего ждать белорусам – продолжение лета или дыхание осени? Прогноз погоды на вторую неделю августа

В столице Болгарии, по прогнозам, до +33 °C. Жарко будет и в Анкаре. Температура воздуха здесь поднимется до +31 °C. В Афинах продолжается летний зной, здесь обещают +38 °C.

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа

В Прибалтике август стартует значительно прохладнее. В Риге прогнозируют +22 °C, дождливо, а в Вильнюсе +23 °C, без осадков.

В Афинах +38°C, в Москве +26°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 августа

В Варшаве столбики термометров поднимутся до +22 °C, ожидается дождь. В Киеве обещают +28 °C, солнечно. В Москве прогнозируют +26 °C, дождь. Здесь также вероятна гроза.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра здесь покажет +21 °C.  В Вене будет +24 °C и без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +29 °C,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будет ли тёплым сентябрь и ждать ли богатого урожая грибов? Об этих приметах интересно знать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by