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Будет ли тёплым сентябрь и ждать ли богатого урожая грибов? Об этих приметах интересно знать

07.08.2021 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 июня – в народе день Пантелеймона Целителя, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если утки раскричались и расплескались в воде – жди плохой погоды. Сильных дождей стоит ждать, если муравьи замуровали вход в муравейник. А вот громкий стрекот кузнечиков сулит ясную солнечную погоду.

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Будет ли тёплым сентябрь и ждать ли богатого урожая грибов? Об этих приметах интересно знать

10 августа. Если ночью звезды мерцают сильно, а утром небо покрыто тучами – днем возможна гроза. Вороны, грачи и галки кричат или «пасутся» на траве – перед ненастьем.

11 августа по народному календарю Калинин день. Если в этот день похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если ягод и орехов много, а грибов мало – зима будет снежной и суровой.

Будет ли тёплым сентябрь и ждать ли богатого урожая грибов? Об этих приметах интересно знать

Если 12 августа выдалась ненастная и ветреная погода – через несколько дней начнутся затяжные дожди; теплая и сухая – ждите богатого урожая грибов. Если ягоды рябины к этому дню красные, то следующее лето будет дождливым. Сильная гроза говорит о том, что осень продлится дольше обычного.

13 августа – Евдокимов день. Если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца – хорошая погода установится надолго. Сильный ветер в этот день предвещает снежную зиму.

 
 
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 июня – в народе день Пантелеймона Целителя, рассказали в программе «Плюс-минус». Если...
 
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