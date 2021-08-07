Фотофакт. Омоновцы ведут болельщика «Крумкачоў» в автозак – за майку с номером Ивулина

Источник материала: Салiдарнасць

До боли знакомая картина.





Фото @chestnokkk

На матче «Крумкачоў» задержали болельщика Виктора Панасенко, сообщают правозащитники. Мужчину сперва отвели в автозак, а затем увезли на характерном бусе в неизвестном направлении.

Напомним, под номером 25 в ФК «Крумкачы» играет журналист Tribuna.com и автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин, который находится за решеткой . Это не первый раз , когда силовики задерживают болельщиков «Крумкачоў» в майках с номером нападающего этого футбольного клуба.