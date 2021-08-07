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Фотофакт. Омоновцы ведут болельщика «Крумкачоў» в автозак – за майку с номером Ивулина
07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
До боли знакомая картина.
Фото
На матче «Крумкачоў» задержали болельщика Виктора Панасенко,
Напомним, под номером 25 в ФК «Крумкачы» играет журналист Tribuna.com и автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин,
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До боли знакомая картина.
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