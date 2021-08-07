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Фотофакт. Омоновцы ведут болельщика «Крумкачоў» в автозак – за майку с номером Ивулина

07.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

До боли знакомая картина.

Фотофакт. Омоновцы ведут болельщика «Крумкачоў» в автозак – за майку с номером Ивулина

Фото @chestnokkk

На матче «Крумкачоў» задержали болельщика Виктора Панасенко, сообщают правозащитники. Мужчину сперва отвели в автозак, а затем увезли на характерном бусе в неизвестном направлении.

Напомним, под номером 25 в ФК «Крумкачы» играет журналист Tribuna.com и автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин, который находится за решеткой. Это не первый раз, когда силовики задерживают болельщиков «Крумкачоў» в майках с номером нападающего этого футбольного клуба.

 
 
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