В Китае завершили соединение первого трансморского моста для высокоскоростного железнодорожного сообщения

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединение частей пролетного строения трансморского моста с высокоскоростной железной дорогой в восточно-китайской провинции Фуцзянь, было успешно завершено в пятницу, сообщает Синьхуа.

Мост через залив Цюаньчжоу свяжет города Фучжоу и Сямэнь. Он является частью 277-километровой высокоскоростной железной дороги, которая должна войти в эксплуатацию в 2022 году.

Общая длина моста составляет около 20,29 км, а длина его морской части - 8,96 км. Мост является первым в стране длиннопролетным вантовым морским мостом со скоростью движения свыше 300 км в час.

Ожидается, что при проектной скорости 350 км в час высокоскоростная железная дорога сократит время в пути от города Фучжоу до популярного среди туристов Сямэня до 1 часа.-0-