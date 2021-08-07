Белорусские инспекторы следят за соблюдением правил рыбалки на водоемах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси рыболовный сезон. Вместе с честными любителями на воду выходят и нарушители. Инспекция по маломерным судам проводит рейды. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская отправилась вместе с ними.

Раннее утро. Отличный клев и десятки рыбаков. Сотрудники инспекции выходят в рейды в шесть утра. Подплыть и попросить документы могут у любого. Сергей Пасько – опытный рыболов. С собой у него все необходимые документы, аптечка, лодка в исправном состоянии. Сам он в жилете даже на якоре, хоть это и необязательно.

«Положено в жилете находиться на водоеме по правилам. Если ты на лодке, ты должен быть в жилете и теплее плюс к тому», – сказал рыболов Сергей Пасько.

Но попадаются и те, кто идет против правил. Этот рыболов без документов. Его лодка – больше 225 килограммов и должна иметь техосмотр и регистрацию. А он сам – удостоверение судоводителя.