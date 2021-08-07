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Белорусские инспекторы следят за соблюдением правил рыбалки на водоемах

07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси рыболовный сезон. Вместе с честными любителями на воду выходят и нарушители. Инспекция по маломерным судам проводит рейды. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская отправилась вместе с ними.

Раннее утро. Отличный клев и десятки рыбаков. Сотрудники инспекции выходят в рейды в шесть утра. Подплыть и попросить документы могут у любого. Сергей Пасько – опытный рыболов. С собой у него все необходимые документы, аптечка, лодка в исправном состоянии. Сам он в жилете даже на якоре, хоть это и необязательно.

«Положено в жилете находиться на водоеме по правилам. Если ты на лодке, ты должен быть в жилете и теплее плюс к тому», – сказал рыболов Сергей Пасько.

Но попадаются и те, кто идет против правил. Этот рыболов без документов. Его лодка – больше 225 килограммов и должна иметь техосмотр и регистрацию. А он сам – удостоверение судоводителя.

Инспекторы указывают на берег для проверки документов. Нарушитель долго спорит и все-таки соглашается. Уже на суше ясно – часть бумаг отсутствует. Рыболова ждет штраф до $35. Инспекторы перед рыбалкой призывают заглянуть в правила. А не в магазин за спиртным. Порой рыболовы бывают на воде нетрезвыми. Таких могут лишить прав.

«Человек в состоянии алкогольного опьянения может совершить любые действия. И сам может пострадать за свои поступки. А могут пострадать просто законопослушные люди на пляже, в зоне пляжа, в зоне буев», – отметил начальник государственной инспекции по маломерным судам Минской области Николай Скипр.

В Беларуси больше 30 тысяч рек и озер. И на каждом водоеме рыболовов контролируют сотрудники инспекции по маломерным судам. В год выписывают тысячи штрафов и предупреждений.



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В стране больше 30 тысяч рек и озер. И на каждом водоеме рыболовов контролируют сотрудники инспекции по маломерным судам. В год выписывают тысячи штрафов и...
 
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