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Белорусские инспекторы следят за соблюдением правил рыбалки на водоемах
07.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси рыболовный сезон. Вместе с честными любителями на воду выходят и нарушители. Инспекция по маломерным судам проводит рейды. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская отправилась вместе с ними.
Раннее утро. Отличный клев и десятки рыбаков. Сотрудники инспекции выходят в рейды в шесть утра. Подплыть и попросить документы могут у любого. Сергей Пасько – опытный рыболов. С собой у него все необходимые документы, аптечка, лодка в исправном состоянии. Сам он в жилете даже на якоре, хоть это и необязательно.
Но попадаются и те, кто идет против правил. Этот рыболов без документов. Его лодка – больше 225 килограммов и должна иметь техосмотр и регистрацию. А он сам – удостоверение судоводителя.
В Беларуси больше 30 тысяч рек и озер. И на каждом водоеме рыболовов контролируют сотрудники инспекции по маломерным судам. В год выписывают тысячи штрафов и предупреждений.
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В стране больше 30 тысяч рек и озер. И на каждом водоеме рыболовов контролируют сотрудники инспекции по маломерным судам. В год выписывают тысячи штрафов и...
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