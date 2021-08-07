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100 евро за кубометр: Беларусь вводит экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки

07.08.2021 22:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

100 евро за кубометр: Беларусь вводит экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки
Иллюстративное фото
Соответствующий указ №305 от 5 августа был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу через 10 дней.

Экспортные пошлины введены на вывоз лесоматериалов и продукции деревообработки за пределы таможенной территории ЕАЭС. Определенные указом ставки таможенных пошлин будут действовать по 31 декабря 2021 года. Сделано исключение для поставок в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украину. Экспорт в эти страны не будет облагаться пошлинами.


С 1 января 2022 года ставки пошлин будет устанавливать Совмин. Значительная часть содержания указа не публикуется. Она имеет пометку «для служебного пользования».

Ставки пошлин определены в размере 100 евро за кубометр, либо от 2%, 5% и 6,5% от таможенной стоимости, в зависимости от вида лесоматериалов и продукции деревообработки.
 
 
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