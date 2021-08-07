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Сотни человек вышли на митинг в Париже. Полиция распылила на них перцовый спрей
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Неспокойно 7 августа было в Париже. Сотни человек вышли на улицы города, протестуя против антиковидной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участников акции полиция распылила перцовый спрей.
Волну недовольства вызвал законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медиков и расширение использования санитарных пропусков. Без удостоверений теперь невозможно будет посещать кафе, рестораны, крупные супермаркеты, концерты и спектакли. Новые правила вступят в силу уже в понедельник, 9 августа.
Среди митингующих есть и представители желтых жилетов. Ранее сообщалось, что к протестам собираются присоединиться жители 150 городов.
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Новости Франции. Неспокойно 7 августа было в Париже. Сотни человек вышли на улицы города, протестуя против антиковидной политики, сообщили в программе Новости «24...
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