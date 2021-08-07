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Проблемы с алгоритмами системы управления стали причиной включения двигателей модуля "Наука"

07.08.2021 23:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" включались в июле после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления", - сказал Рогозин. По словам главы Роскосмоса, сложно было предсказать, как поведет себя система.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. После стыковки с МКС в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск). Ситуация не угрожала экипажу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. После стыковки с МКС в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали...
 
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