Интерес, силы и возможности: о чем стоит помнить, отдавая ребенка в автоспорт

«Чем занять ребенка?» Ответ на этот вопрос ищут все без исключения родители. Причем тех, кто решил с малолетства растить гения, среди них меньшинство. Просто хочется, чтобы у мальчишки или девчонки были увлечения и интересы, помимо мультиков и гаджетов. Автоспорт — пусть и не самое распространенное, но весьма увлекательное и полезное хобби. О том, как заинтересовать им ребенка и к чему готовиться родителям будущих «Шумахеров», рассказывает белорусский гонщик и отец сразу двух перспективных юных картингистов Миши и Максима Александр Теленченко.

Когда начинать?

Отдавать ребенка в картинговую секцию можно уже с 5 лет — или даже немного раньше. Самый младший класс, в котором ребята начинают соревноваться, — это «Малыш», он рассчитан на 5-8 лет.

С чего начинать?

Самая подходящая дисциплина для начинающих — картинг-слалом. Она отлично подходит для того, чтобы посмотреть, хочет ребенок заниматься автоспортом или нет, не боится ли скорости, мотора.

Трасса построена так, чтобы ребенок большую часть времени работал тормозами и рулем, так что разогнаться выше 40-50 км/ч у него не выйдет. Зато это отлично развивает навыки управления картом.

Сколько это стоит?

Секции для начинающих доступны во многих городах страны, искать их можно при домах творчества детей и молодежи или других подобных учреждениях.

Стоимость занятий на начальном этапе относительно невысокая: 50-100 рублей в месяц за два занятия в неделю.

Какая экипировка пригодится на первом этапе?

О покупке собственного карта задумываться еще точно рано. Максимум, что можно купить специально под ребенка, — это шлем и, возможно, перчатки. Просто потому, что иметь свой удобнее: не нужно ждать, пока освободится один из общих, которыми дети пользуются по очереди. А на всем остальном можно сэкономить: например, вместо специального гоночного комбинезона купить «бэушный» лыжный (особенно с учетом того, как быстро растут дети в этом возрасте).

Идеальные условия для тренировки по картинг-слалому в холодный сезон — это солнце и сухой снег, но в Беларуси такое бывает редко, ездить приходится и по слякоти, и по воде. Так что главное, чтобы ребенку было тепло и сухо. И термос с чаем тоже лучше не забывать.

Как скоро станет понятно, стоит ли продолжать занятия?

Если отдать ребенка в секцию в осенне-зимний период, то уже к весне можно определиться, выходить ли на следующий уровень или продолжать заниматься «для себя».

Какие есть варианты для старта соревновательной карьеры в картинге?

Первый — остаться в картинг-слаломе. Это дешевле, поскольку можно как минимум не задумываться о покупке собственного карта: соревнования построены таким образом, что все участники пользуются одним и теми же машинами. Тем не менее, надо быть готовым к тому, что расходы на хобби значительно возрастут: теперь уже понадобится полный комплект экипировки (комбинезон, шлем, перчатки, обувь и др.) плюс оплата лицензии на право участия в соревнованиях (ее стоимость на сезон в зависимости от количества гонок может достигать 50 рублей), стартовые взносы (около 200 рублей на каждый гоночный уикенд). Кроме того, как правило, не обходится без дополнительных тренировок перед гонками, которые тоже оплачиваются дополнительно.

Второй — кольцевые гонки. И здесь нужно тщательно оценить свои ресурсы — как временные, так и финансовые. Потому что в дополнение ко всему перечисленному выше для участия в этом виде соревнований надо задуматься и о собственной технике (совет — для начала искать бывшую в употреблении, таких объявлений обычно много в конце каждого сезона), и о транспорте, на котором карт будет доставляться до места гонок, и о том, чтобы все это своевременно и качественно обслуживать, иметь в запасе необходимые инструменты, запчасти… Это минимум.

А чем дальше, тем эти траты становятся серьезнее: может понадобиться оплата услуг механиков или персонального тренера, который возьмет на себя все заботы об участии подопечного в соревнованиях. Что касается времени, то в сезон вместо двух стандартных часовых тренировок в неделю на треке приходится проводить от 3 до 5 часов.

Так что выбирать в любом случае стоит очень взвешенно. Да, картинг-слалом не требует таких значительных финансовых вложений, как кольцевые гонки, но сам по себе он сложнее, особенно для маленького ребенка, поскольку в нем нужна достаточно серьезная дисциплина.

Надо выслушать, запомнить и четко выполнить указания судьи и все необходимые фигуры; сам заезд занимает короткое время, но требует предельной концентрации каждую секунду. В этом смысле кольцевые гонки проще, но в них гораздо больше внимания приходится уделять организационным и техническим моментам, а также готовиться к значительно большим затратам времени и средств.

Какие существуют пути решения подобных вопросов?

Прежде всего, хорошо бы уже к началу гоночной карьеры стать частью какой-то команды: это обеспечивает необходимую на первых порах техническую поддержку, помогает быстрее набраться опыта и освоиться в мире автогонок. Помочь с этим может тренер, у которого занимается ребенок. Как правило, каждый из них тренирует и какую-либо команду. Так что, если он видит в нем перспективу и заинтересованность со стороны родителей, этот вопрос решается простым разговором.

И еще один момент, которым я бы посоветовал озаботиться чем раньше, тем лучше, — это поиск партнеров и спонсоров. Поэтому общение — такая же важная составляющая каждой гонки, как и результаты на трассе. Ребенок молодец, он сделал все возможное, чтобы добиться успеха, — а задача родителя или, если хотите, менеджера, заключается в том, чтобы этот успех заметили.

В нашем случае партнеры в лице компании Bosch оказывают огромную поддержку — уже просто потому, что это производитель без преувеличения всех необходимых запчастей и компонентов, которые только могут пригодиться любому гонщику, в том числе и картингисту. Поэтому у нас всегда есть свежие АКБ или запасные тормозные колодки, мы можем тестировать и выбирать наиболее подходящие свечи зажигания, пользоваться профессиональными инструментами для обслуживания картов и, что тоже очень важно, получать грамотные технические консультации по любым вопросам.

Но даже если партнер готов поддержать вас финансово, это уже замечательно. На серьезный уровень даже по меркам чемпионата Беларуси без такой поддержки не выйти — и уж точно не удержаться там без нее.