Тренды мобильной коммерции: Как продавать в Одноклассниках

Согласно отчету компании Adjust, в 2020 году люди стали все чаще выбирать цифровые решения для выполнения задач и развлечений. С наступлением локдауна потребители стали чаще, чем ранее, потреблять через смартфон, поэтому спрос и использование приложений превысили все ожидания.

Компания Adjust ежегодно на основе собственных данных анализирует результаты работы приложений по различным вертикалям. Мы решили поделиться частью отчета, посвященной электронной коммерции – как самой близкой к соцсети.

Количество транзакций в приложениях выросло в 2020-м на 58% год к году — вследствие локдауна люди проявляли повышенный интерес к потреблению через смартфон, что сделало прошлый год самым успешным в сегменте. Только в США 40% пользователей стали покупать онлайн в 2020-м, это в 2,5 раза больше чем в 2019. А установки мобильных приложений в 2020-м году выросли на 6% по всему миру год к году.

76% пользователей заявили, что выбирают приложения для шоппинга по удобству использования. А по данным Adjust, уровень вовлечения в таких приложениях вырос на 40% в 2020 году.

Количество сессий в приложениях для шопинга выросло на 44% с наибольшим ускорением к концу ноября 2020.

Коммерция в мобильных приложениях развивается и в этом году. По данным Adjust, первый квартал 2021 года показывает 11%-й рост установок приложений по сравнению со средним значением прошлого года. Сессии в приложениях для шоппинга в конце февраля — начале марта 2021 года выросли на 76% по сравнению с 2019 годом. Это говорит о том, что тот буст, который получила мобильная коммерция в период карантина, продолжается, и может стать привычной моделью потребления.

Платформа электронной коммерции в ОК предлагает много возможностей для шоппинга и продвижения товаров и услуг. В прошлом году мы тоже зафиксировали рост. Как известно, в 2020 году ОК совместно с AliExpress Россия перезапустили маркетплейс товаров — в четвертом квартале 2020 года продажи в маркетплейсе Aliexpress Россия выросли на 56% по сравнению с третьим кварталом. Кроме того, пользователи опубликовали в группах и профилях 23 млн товаров в 2020 году. Рассказываем, как продавать в Одноклассниках.

Возможности для продажи товаров и услуг в Одноклассниках

ОК на протяжении многих лет помогает пользователям строить бизнес в соцсети. Более четырех лет в соцсети каждый владелец бизнеса может создать интернет-магазин в своей группе, разместив каталог в своем сообществе и на витрине товаров.

Для каждого товара или типовой услуги можно создать отдельную карточку и добавить цену, описание и фотографии. Новые товары, размещенные в группе, при соответствующих настройках попадают в ленту новостей, чтобы подписчики узнать о новинке. Пользователи могут заказать товар с помощью кнопки «Связаться» в объявлении. Чтобы было удобнее принимать заказы, продавцы могут разработать бота и связать сервис со своей системой обработки сообщений с помощью открытого API Одноклассников. Также публикации с товарами и кнопкой “Связаться” можно продвигать в ОК через рекламный кабинет и myTarget.

Еще один способ организовать продажу через группу в ОК — добавить приложение “Заявки”. Плюс в том, что дополнительно разрабатывать ничего не нужно — нужно просто установить приложение в своей группе и выполнить несложные настройки. Лучше всего “Заявки” подойдут тем, кто продает типовые товары или услуги.

Кроме того, в ОК можно продавать свои услуги и продвигать себя как специалиста через специальный раздел “Мастера”. В период самоизоляции ОК добавили блок с онлайн-услугами для поддержки мастеров, которые могут работать удаленно. Здесь находят клиентов репетиторы, тренеры, ювелиры, фотографы, мастера по ремонту и многие другие. Каждый “мастер” может продвигать свою карточку через рекламный кабинет ОК.

При этом в соцсети постоянно появляются новые возможности для продажи товаров и услуг. Например, новый сервис для мобильной коммерции в ОК — мини-приложения. Любой бизнес может разместить упрощенную версию своего мобильного приложения в соцсети и предложить свои товары пользователям. Опция реализована на платформе VK Mini Apps, что позволяет создавать приложения сразу для двух соцсетей или адаптировать для ОК приложения, уже опубликованные ВКонтакте. Сейчас мини-приложения можно размещать на общей витрине и в группах. Вот здесь мы разместили инструкцию о том, как это сделать.

Этот вид мобильной коммерции позволяет расширить охват, предложить пользователям товары и услуги там, где им нравится проводить время, и оптимизировать расходы на переливание трафика из одного источника в другой, например, из соцсетей на сайт или в отдельное приложение.