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Россияне проиграли французам в финальном матче волейбольного турнира у мужчин в Токио
Источник материала: ОНТ
Определены победители Олимпиады в игровых видах спорта. В волейбольном турнире у мужчин финал получился драматичным.
Сборная России уступала по ходу матча французам (0:2), но смогла вернуться в игру и перевести встречу в пятый решающий сет. И все же на тай-брейке Франция победила — 15:12. Это первая медаль французов в волейболе.
В гандболе «трехцветные» тоже победили, обыграв сборную Дании (25:23). Отметим, что таким же был и финал в Рио, но тогда выиграли скандинавы. Реванш удался в полной мере.
У баскетболистов французы, увы, без золота. В решающем матче их обыграли американцы. Поединок завершился со счетом 87:82.
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Определены победители Олимпиады в игровых видах спорта. В волейбольном турнире у мужчин финал получился драматичным. Сборная России уступала по ходу матча...
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