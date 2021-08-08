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Россияне проиграли французам в финальном матче волейбольного турнира у мужчин в Токио

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россияне проиграли французам в финальном матче волейбольного турнира у мужчин в Токио

Определены победители Олимпиады в игровых видах спорта. В волейбольном турнире у мужчин финал получился драматичным.

Сборная России уступала по ходу матча французам (0:2), но смогла вернуться в игру и перевести встречу в пятый решающий сет. И все же на тай-брейке Франция победила — 15:12. Это первая медаль французов в волейболе. 

В гандболе «трехцветные» тоже победили, обыграв сборную Дании (25:23). Отметим, что таким же был и финал в Рио, но тогда выиграли скандинавы. Реванш удался в полной мере. 

У баскетболистов французы, увы, без золота. В решающем матче их обыграли американцы. Поединок завершился со счетом 87:82. 

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Определены победители Олимпиады в игровых видах спорта. В волейбольном турнире у мужчин финал получился драматичным. Сборная России уступала по ходу матча...
 
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