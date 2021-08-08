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Россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио

08.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Победа получилась очень красивой и по-настоящему олимпийской. Ласицкене взяла высоту 2 метра и 4 сантиметра — лучший результат сезона в мире. Соперницы остановились на отметке в 2, 02Серебряным призером стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих. Сегодня соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде завершились. 

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Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Победа получилась очень красивой и...
 
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